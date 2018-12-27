"Будет пить". Экстрасенс рассказал о будущем Марата Башарова после избиения жены

Он отметил, что актёра "преследуют бесы", поэтому "помочь ему может только одно: воцерковление".

Экстрасенс Павсекакий Богданов прокомментировал ситуацию с актёром Маратом Башаровым, сломавшим нос своей супруге.

По мнению экстрасенса, звезду ждёт ещё два-три брака, а поведение Башарова не изменится. В частности, актёр будет "пить, унижать и оскорблять".

— Он стопроцентно одержим. Его бесы преследуют. Дальше будет только хуже. Всё может закончиться криминалом, — цитирует Богданова Daily Storm.

При этом экстрасенс выразил мнение, что 44-летний актёр "в возрасте 18–20 лет был приворожён".

— С тех пор любая появляющаяся в его жизни женщина вызывает у него агрессию и желание её морально уничтожить. А помочь ему может только одно: воцерковление. Тогда ему хотя бы станет легче, — резюмировал Богданов.

Напомним, Башаров неоднократно оказывался в центре скандала, избивая возлюбленных. Фото экс-супруги актёра со следами побоев на лице облетели все СМИ. Ранее психиатр объяснил феномен зависимости женщин от тирана Башарова и отметил, что все выходки звезды "связаны с его алкоголизацией".