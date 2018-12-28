Удвоенные штрафы за неоплату парковки начнут действовать с 9 января

Закон об увеличении взысканий до 5 тысяч рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Штрафы за неоплаченную парковку в размере 5 тысяч рублей начнут взимать в Москве с 9 января 2019 года. Это следует из документа, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как ранее писал Лайф, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ 26 декабря приняли депутаты Мосгордумы.

По мнению парламентариев, нынешние штрафы в размере 2,5 тысячи рублей слишком несоразмерны стоимости парковки. На некоторых улицах она доходит до 7 тысяч рублей, сообщили депутаты. Получается, оплатить штраф иногда выгоднее, чем саму стоянку.