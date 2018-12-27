В Финляндии по запросу США задержали россиянку

В Финляндии по запросу США задержали российскую гражданку, которую подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам матери россиянки, 30-летняя Мира Тэрада была задержана 15 декабря при прохождении паспортного контроля в аэропорту Хельсинки, куда женщины приехали на ярмарку.

Известно, что в 2015–2016 годах женщина училась в университете в Вашингтоне и вышла там замуж, но вскоре вернулась в Санкт-Петербург.

Отмечается, что суд над россиянкой состоится 2 января. По его результатам Тэрада будет или освобождена или экстрадирована в США.