Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимном признании образования, которое было получено в образовательных учреждениях РФ и Абхазии. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанное в Москве 18 декабря прошлого года соглашение было разработано для реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, вступившего в силу 5 марта 2015 года.

Сообщалось, что такое соглашение между странами заключается на неопределённый срок. Также отмечалось, что оно отвечает интересам РФ в плане повышения экспортного потенциала российской системы образования.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что российско-абхазские отношения носят особый, союзнический характер.