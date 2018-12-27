Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

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Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимном признании образования, которое было получено в образовательных учреждениях РФ и Абхазии. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанное в Москве 18 декабря прошлого года соглашение было разработано для реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, вступившего в силу 5 марта 2015 года.

Сообщалось, что такое соглашение между странами заключается на неопределённый срок. Также отмечалось, что оно отвечает интересам РФ в плане повышения экспортного потенциала российской системы образования.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что российско-абхазские отношения носят особый, союзнический характер.

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