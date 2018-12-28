В консульстве РФ в Финляндии назвали причины задержания россиянки

В консульстве при Посольстве РФ в Финляндии назвали причины задержания россиянки Миры Тарадэ в аэропорту Хельсинки.
— Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, — передаёт РИА "Новости" сообщение сотрудника дипмиссии, который посетил тюрьму, где содержится Тарадэ.
Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Хельсинки по запросу США была задержана гражданка России. Её подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег.
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