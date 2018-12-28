Сообщение о взрывном устройстве на вокзале в Страсбурге не подтвердилось

Читайте также

Сообщение о взрывном устройстве на вокзале в Страсбурге не подтвердилось

56

Фото: © Twitter/chantalrebelle2

Железнодорожный вокзал во французском Страсбурге возобновил работу после проверки сообщения о бомбе, сообщили в местной полиции.

Эвакуированное здание вновь открыли для пассажиров, движение поездов восстановлено.

Как ранее писал Лайф, в национальную компанию железных дорог страны пришло анонимное SMS-сообщение о якобы заложенном на вокзале взрывном устройстве. После этого из здания вывели всех людей, на место прибыли сапёры.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×