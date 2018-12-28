Сообщение о взрывном устройстве на вокзале в Страсбурге не подтвердилось

Железнодорожный вокзал во французском Страсбурге возобновил работу после проверки сообщения о бомбе, сообщили в местной полиции.
Эвакуированное здание вновь открыли для пассажиров, движение поездов восстановлено.
Как ранее писал Лайф, в национальную компанию железных дорог страны пришло анонимное SMS-сообщение о якобы заложенном на вокзале взрывном устройстве. После этого из здания вывели всех людей, на место прибыли сапёры.
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