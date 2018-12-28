Российский лидер Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был внесён в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении весной 2011-го. В 2016 году глава государства отметил важность его принятия, отдав соответствующее поручение правительству.

Согласно закону, запрещается устраивать бои с участием животных, а также умерщвлять их под любыми предлогами.

Документом предусматривается создание спецприютов и вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют.

Также запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержание их в барах, ресторанах.

Законом предусматривается запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Кроме того, документ запрещает контактные зоопарки в торговых центрах.

При этом собак потенциально опасных пород необходимо выгуливать обязательно с намордником, ободком, ошейником.

Что касается отлова животных, он должен сопровождаться видеофиксацией.