Глава МИД Германии призвал к реформе Совбеза ООН

По мнению Хайко Мааса, организация будет лучше отражать расстановку сил в современном мире, если ФРГ войдёт в список её постоянных членов.

Совету Безопасности ООН нужна реформа, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом пишет Deutsche Welle. Сообщается, что глава МИД ФРГ считает организацию безнадёжно устаревшей.

При этом он выразил надежду, что в обновлённом Совбезе Германия займёт место в списке постоянных участников. Маас напомнил, что страна на втором месте по объёму выделяемых средств на гуманитарные нужды.

Он подчеркнул, что уже хотя бы поэтому Берлин заслуживает право голоса в решении глобальных вопросов.

Споры о необходимости реформы в Совбезе Организации Объединённых Наций идут с 90-х годов. На место в постоянном составе претендуют, кроме Германии, Япония, Бразилия, Индия и две африканские страны.

Сейчас постоянными членами Совбеза ООН являются пять государств — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.