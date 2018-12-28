Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов

Как отмечается в пояснительной записке, по результатам исследований выяснилось, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным".

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ за экстремизм. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, нельзя подвергать уголовному наказанию человека, впервые нарушившего закон в случае, если его действия не нанесли "серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Таким образом, заменившее уголовное административное нарушение предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Что касается юридических лиц, штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, по результатам исследований выяснилось, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным".

Напомним, ранее в Москве был отменён первый приговор студенту, осуждённому за экстремизм из-за картинки с Пушкиным и Тесаком в Интернете.