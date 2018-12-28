Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками иностранцев с россиянами

Читайте также

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками иностранцев с россиянами

427

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение количества фиктивных браков иностранцев с гражданами РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, определяется порядок выдачи иностранцам разрешение на временное проживание в России без учёта квоты. Его будут выдавать иностранцу, который состоит в браке с гражданином России в том же субъекте, где живёт его супруг или супруга.

При этом запрет на изменение места проживания по своему желанию не будет распространяться на временно проживающих в РФ иностранцев —участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, а также членов их семей.

Также, согласно поправкам в закон, из запрета выводят ситуации, когда иностранец меняет место жительства в связи с переездом к гражданину России — супругу, родителю либо ребёнку.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×