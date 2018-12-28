Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг. Теперь мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые по всей территории страны.

Согласно документу, который опубликован на интернет-портале правовой информации, теперь каждый абонент получит "одинаковые условия оказания услуг" — вне зависимости от того, находится ли он в субъекте, где купил номер, или за его пределами.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 июня 2019 года.