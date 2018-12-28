Сбербанк закроет малопосещаемые отделения в городах

По прогнозам главы банка Германа Грефа, со временем вся сеть превратится в консультационные центры, поскольку клиенты будут пользоваться услугами дистанционно.

Сбербанк планирует сократить сеть своих отделений, рассказал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, филиалы, которые посещает мало клиентов, будут закрыты.

— Это касается городов. Сельскую сеть мы не трогаем, — отметил Греф.

Он добавил, что Сбербанк намерен за ближайшие два года установить новое оборудование и доработать программное обеспечение в сёлах, чтобы жители могли совершать 80% нужных им операций.

Греф также выразил уверенность, что в целом всё больше людей пользуются услугами Сбербанка дистанционно, походы в отделения становятся не нужны. Поэтому, по словам Грефа, филиалов банка будет меньше и они изменят свои функции.

— Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами, — сказал глава Сбербанка.