Выживший. В Альпах спасли ребёнка, 40 минут пролежавшего под снегом

Мальчика нашла собака, сопровождающая поисковый отряд спасателей в горах после схода лавины.

Во Французских Альпах спасатели нашли мальчика, чудом выжившего после 40 минут нахождения под снегом после того, как его накрыла лавина. Об этом сообщает Associated Press.

— Мы можем назвать это чудом, — признался капитан полиции Патрис Райбс.

Спасатели рассказали, что после 15 минут пребывания под снегом у человека практически нет шансов на выживание.

Представители правоохранительных органов сообщили, что 26 декабря мальчик катался на лыжах на курорте Ла-Плань вместе с семью другими лыжниками, когда начался сход лавины. Мощный поток снега смёл и тащил его около сотни метров.

В итоге ребёнка нашла собака, сопровождающая поисковый отряд спасателей. Сообщается, что его госпитализировали.