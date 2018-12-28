В новогодние праздники изменится график работы поликлиник в Москве

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В новогодние праздники изменится график работы поликлиник в Москве

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Столичные поликлиники изменят график работы в связи с новогодними праздниками.

— 30 декабря и с 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому, —говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 31 декабря помощь на дому будет оказываться с 09:00 до 18:00.

Работники детских поликлиник Москвы будут оказывать помощь на дому с 30 декабря по 8 января с 09:00 до 15:00.

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