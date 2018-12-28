Арестованные украинские моряки заявили, что считают себя военнопленными

Экипажи не убедили доводы о том, что российская сторона называет их не пленными, а нарушителями границ, и о том, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Все 24 задержанных в Керченском проливе моряка заявили следствию, что считают себя военнопленными, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что получившие ранения при задержании Андрей Эйдер и Андрей Артёменко 27 декабря объявили, что находятся в статусе пленных.

Между тем Дмитрий Песков подчеркнул, что они не пленные, а нарушители границ. А в Совете Федерации по обороне и безопасности и Верховном суде Крыма напомнили, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Напомним, 26 декабря Верховный суд Крыма отклонил все 20 поданных апелляций на арест украинских моряков. Таким образом, они останутся под стражей до 25 января 2019 года.

Как ранее сообщал Лайф, адвокат одного из арестованных в начале декабря заявил, что будет добиваться для моряков статуса военнопленных, поскольку с ним в отношении экипажей будут действовать уже не российские законы, а нормы международного права.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Вскоре все три судна были задержаны. Моряки на допросе признались в совершении провокации.