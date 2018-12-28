"Ужас, как водят". Певица Рита Дакота рассказала, что попала в аварию

По словам исполнительницы, в аварии она практически не пострадала, получив ушиб руки.

Выпускница "Фабрики звёзд — 7" Рита Дакота призналась, что попала в аварию из-за невнимательного таксиста. Об этом певица рассказала в "Инстаграме" на странице телеведущей Ксении Бородиной.

Всё началось с того, что телеведущая опубликовала пост, в котором пожаловалась на водителей такси, из-за которых, по мнению Бородиной, случается много ДТП.

— Последнее время такое количество жалоб на таксистов — просто ужас. А сколько историй, да и сама я вижу, как они просто не вылезают из телефона, едут и смотрят фильмы, клипы. Люди им свою жизнь доверяют, что за отношение? — написала популярная телеведущая в "Инстаграме".

После этого в комментариях под публикацией развернулась целая дискуссия с рассуждениями о дорожном движении в столице. Одним из комментаторов оказалась Рита Дакота, признавшаяся, что стала жертвой невнимательного водителя.

— Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят, — сообщила певица.

Стоит отметить, это не первый случай, когда Рита Дакота попадает в ДТП. Ранее Лайф писал, что в автомобиль исполнительницы на скорости врезалась другая иномарка.