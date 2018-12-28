Москвичка подвезла попутчика и пропала без вести

В Москве пропала без вести женщина, подобравшая незнакомого через приложение для поиска попутчиков. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ.

— Вечером 23 декабря 2018 года женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле марки "Ауди" в Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не установлено, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что пропавшая подобрала попутчика около одной из станций метро на юге Москвы и продолжила движение в Тулу. В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Поиски женщины продолжаются.