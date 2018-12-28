Комендантский час в ДНР отменят в новогоднюю ночь и на Рождество

Комендантский час не будет действовать на территории ДНР в ночь на 1 января, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что его отменят также на Рождество.

Обычно жителям ДНР нельзя выходить на улицу с 11 вечера до 4 утра. Комендантский час ввели после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году.

Как ранее писал Лайф, после убийства лидера ДНР Александра Захарченко в августе 2018 года в ДНР комендантский час продлили. До этого он действовал с часу ночи.