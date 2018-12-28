В Раде заявили, что Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

Украина вплотную приблизилась к лидирующим позициям в рейтинге стран-должников. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

— Власть набрала долгов более чем на 14 миллиардов долларов только у МВФ, а президент и премьер продолжают хвастаться программой "сотрудничества" с Фондом, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

Наливайченко отметил, что власти Незалежной пытаются расплатиться с кредиторами, поднимая коммунальные тарифы и продавая землю. Политик также посоветовал "гнать таких "профессионалов" и псевдореформаторов".