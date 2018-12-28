Эхо дела Хашогджи. В правительстве Саудовской Аравии произошли перестановки

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 27 декабря провёл перестановки в правительстве. Об этом сообщает CNN.

В частности, был понижен в должности глава МИД, который ранее заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи было огромной ошибкой. Его место занял бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Адель аль-Джубейр стал государственным министром по международным делам.

Король также сместил с поста министра национальной гвардии, поставив на его место принца Абдаллу бен Бандар Абдель Азиза, который в прошлом работал в качестве саудовского посла в США.

Ранее Лайф писал, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года. В последний раз его видели входящим в здание консульства королевства в Стамбуле. Позднее тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства.