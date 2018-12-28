Семьям погибших и пострадавшим в Керчи выплатили почти 111 млн рублей

Средства выделены из резервных фондов российского правительства и Совета министров Крыма, а также из благотворительных пожертвований.

Компенсации семьям жертв трагедии в Керчи, а также пострадавшим выплачены полностью, сообщили в пресс-службе Правительства Крыма. В общей сложности выделено почти 111 миллионов рублей.

Сообщается, что членам семей погибших выдали 20 единовременных пособий по одному миллиону рублей из фонда Совета министров Крыма.

Кроме того, 33 родственника жертв получили по 590 тысяч рублей из резервного фонда Правительства РФ и по 235 тысяч рублей с благотворительного счёта.

Отдельно выплатили пособия на погребение в размере 360 тысяч рублей.

Также 50 тяжело раненных и получивших травмы средней тяжести получили в общей сложности более чем по миллиону рублей, ещё 15 пострадавших — по 819 тысяч.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70.