В Крыму установили заграждения на границе с Украиной

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В Крыму установили заграждения на границе с Украиной

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Фото: © РИА Новости/Владислав Сергиенко

В Крыму завершились работы по установке заграждения на российско-украинской границе. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.

— Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что заграждение растянулось на 60 километров. На нём установлены несколько сотен различных датчиков и системы видеонаблюдения.

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