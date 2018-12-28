Покулинарили на чужой кухне. Американец обвинил бездомных в ограблении

В американском городе Санта-Моника (штат Калифорния) двоим бездомным предъявили обвинения в ограблении после того, как они вломились в чужую квартиру и принялись готовить еду. Об инциденте сообщил телеканал KNBC-TV.

Роберт Спилман рассказал, что обнаружил двоих неизвестных в своём жилище после того, как вернулся с рождественского шопинга. 19-летний Маркис Уайт и 29-летний Элайджа Смарт готовили еду на его кухне и, когда заметили хозяина, попросили разрешения ещё немного остаться у него.

Более того, бездомные заявили, что не ожидали столь раннего возвращения хозяина.

Роберт признался, что решил подыграть незваным гостям и спросил, достаточно ли у них еды. После этого он сделал вид, будто отправился выгуливать собаку, а сам позвонил в полицию. Прибывшие стражи порядка арестовали наглых бездомных.