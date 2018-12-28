В Сбербанке подсчитали, сколько россияне тратят за 5 минут до боя курантов

Эксперты банка выяснили, что многие жители РФ перед самым наступлением Нового года покупают напитки, лотерейные билеты и оплачивают счета в заведениях.

Стоимость покупок россиян может резко взлететь 31 декабря в 23:55, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Такой прогноз основан на том, что аналогичная ситуация была в прошлом году.

По данным банка, именно на последний день 2017 года пришлась главная часть расходов. Столпотворения в магазинах длились в основном с 11 утра до 5 вечера. При этом средний чек каждой покупки составлял 700–750 рублей.

Однако за пять минут до полуночи этот показатель возрос вдвое — до 1350–1400 рублей. Эксперты обнаружили, что в эти минуты многие покупатели не только приобретают коктейли, но и оплачивают развлекательные программы, услуги ледовых катков.

Примечательно, что в список самых популярных статей расходов перед самым Новым годом вошли лотерейные билеты. Любители попытать счастье тратили на них по 760–780 рублей.