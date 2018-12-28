Путин подписал закон о выдаче соотечественникам "дальневосточного гектара"

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке соотечественникам — переселенцам из-за рубежа. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что целью закона является стимулирование соотечественников на переезд в РФ, и в первую очередь — на Дальний Восток.

Также согласно этому документу расширяется перечень оснований для отказа в предоставлении гражданам "дальневосточного гектара" в собственность или в аренду.

По закону гражданин имеет право однократно после подачи заявления получить в безвозмездное пользование земельный участок в Дальневосточном федеральном округе. При этом его площадь не может быть больше одного гектара.

Ранее Лайф писал, что программа "Дальневосточный гектар" может начать работать в Забайкалье осенью 2019 года.