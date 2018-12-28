"Трезвая Россия" предложила запретить скидки на спиртное в магазинах

По мнению лидера движения Султана Хамзаева, маркетинговые трюки от производителей привлекают дополнительное внимание россиян к алкогольной продукции.

Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с предложением о запрете любых рекламных алкогольных акций со скидками в магазинах.

— Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают дополнительное внимание россиян, увеличивают спрос, — приводит РИА "Новости" текст письма Хамзаева вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В своём обращении он также привёл статистику Всемирной организации здравоохранения. Согласно ей, "на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счёт продажи алкоголя, государство несёт убытки примерно на три рубля" по причине увеличения травматизма и смертности.

Также Хамзаев отметил, что в праздничные дни россияне употребляют больше алкоголя, являющегося "катализатором многих социальных проблем". Поэтому, по мнению главы движения, "система регулирования продажи данной продукции должна быть направлена исключительно на защиту здоровья граждан".

Напомним, ранее "Трезвая Россия" предложила запретить размещение пивных в жилых домах. Также Лайф сообщал, что число магазинов с алкоголем в России может сократиться в два с половиной раза.