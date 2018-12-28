СМИ: Шесть картин Эдварда Мунка украли из музея в Осло

В разные годы из коллекции музея похитили уже более тридцати работ норвежского художника.

Из Музея Стенерсена в Осло похитили шесть произведений Эдварда Мунка, пишет Dagbladet. По данным издания, исчезли в том числе картины "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати" и "Портрет фру Р".

Отмечается, что в общей сложности из коллекции пропало 34 работы Мунка. Как выяснилось, в период с 50-х по 90-е годы у музея не было своего здания, а картины лежали в общежитии и кафе в студенческом городке Согн. Их никто не охранял.

Произведения одного из первых представителей экспрессионизма похищают довольно часто. В 1994 году из Национальной галереи украли самую известную картину Мунка — "Крик". Спустя несколько месяцев её удалось вернуть.