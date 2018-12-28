В "Русале" избрали нового председателя совета директоров

Новым председателем совета директоров "Русала" стал Жан-Пьер Тома. Отмечается, что 61-летний французский экономист вступит в должность 1 января 2019 года.
Последние месяцы Жан-Пьер Тома занимал пост независимого неисполнительного директора компании.
Ранее было объявлено об отставке с поста председателя совета директоров Маттиаса Варнига.
— Уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC — мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров, — приводит ТАСС слова Варнига.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции США против "Русала" корпоративным вопросом.
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