Рост продаж на треть. Россияне стали активно закупать алкоголь на Новый год

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Рост продаж на треть. Россияне стали активно закупать алкоголь на Новый год

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Продажи алкоголя в российских магазинах увеличились на 34% в преддверии Нового года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс "Эвотор".

Отмечается, что наибольшим спросом пользуется шампанское, его продажи по сравнению с ноябрём выросли в 2,6 раза. На втором месте с такими же показателями расположился ром.

В исследовании сказано, что такие данные были получены с 50 тысяч терминалов "Эвотор" по всей стране.

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