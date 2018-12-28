Рост продаж на треть. Россияне стали активно закупать алкоголь на Новый год

Продажи алкоголя в российских магазинах увеличились на 34% в преддверии Нового года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс "Эвотор".

Отмечается, что наибольшим спросом пользуется шампанское, его продажи по сравнению с ноябрём выросли в 2,6 раза. На втором месте с такими же показателями расположился ром.

В исследовании сказано, что такие данные были получены с 50 тысяч терминалов "Эвотор" по всей стране.