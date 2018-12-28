У полиции Москвы появятся авиакомплексы для борьбы с дронами-нарушителями

Их оснастят устройствами для подавления радиосигнала, которые позволят остановить неразрешённую съёмку с беспилотника или доставку подозрительного груза.

В распоряжение столичной полиции к весне 2019 года поступят авиакомплексы для борьбы с дронами-нарушителями, пишут "Известия".

Несколько беспилотников у правоохранителей уже есть. В ближайшие месяцы у них появятся мультикоптеры весом от 800 граммов до 16 килограммов, а также беспилотники самолётного типа. Они будут вести патрулирование, высотное наблюдение, осмотр мест происшествий, а при необходимости смогут нейтрализовать нелегальный дрон.

С помощью специального устройства они смогут подавлять радиосигналы коптера с расстояния 600 метров и таким образом остановить запрещённую съёмку или доставку груза.

Как заявили в московском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, дроны становятся всё популярнее, а значит, за их использованием нужен контроль.

— Совершенно очевидно, что эти аппараты должны использоваться только с разрешения, особенно в центре города или в местах массового скопления людей, — подчеркнул глава ведомства Владимир Черников.

Как ранее писал Лайф, в подмосковном Подольске работают над созданием боевого беспилотного модуля, который позволит отражать атаки не только дронов, но и истребителей, штурмовой авиации и вертолётов.