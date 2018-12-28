Десять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

В Зональном районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего было ранено десять человек, в том числе восемь детей.

По предварительной информации, микроавтобус двигался в сторону Бийска. Дети возвращались с новогодней ёлки.

По данным Лайфа, средний возраст пострадавших — 9–10 лет. Шесть человек, включая пятерых школьников, были госпитализированы с травмами средней тяжести. Ещё четверо будут находиться в больницах до приезда родственников.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)