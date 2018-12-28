Десять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

Читайте также

Десять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

22

Фото: © LIFE

В Зональном районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего было ранено десять человек, в том числе восемь детей.

<p>Фото: © LIFE</p>

По предварительной информации, микроавтобус двигался в сторону Бийска. Дети возвращались с новогодней ёлки.

<p>Фото: © LIFE</p>

По данным Лайфа, средний возраст пострадавших — 9–10 лет. Шесть человек, включая пятерых школьников, были госпитализированы с травмами средней тяжести. Ещё четверо будут находиться в больницах до приезда родственников.

<p>Фото: © LIFE</p>

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×