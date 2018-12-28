"Он же поросёнок!" Дзюба заявил, что символ 2019 года ассоциируется с Кокориным

Форвард сборной России и санкт-петербургского "Зенита" в шутку заявил, что 2019 год ассоциируется у него с находящимся сейчас в СИЗО одноклубником Александром Кокориным.

— С чем ассоциируется символ следующего года — свинья? С Кокориным! Он же у нас поросёнок! — рассказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

Напомним, Кокорин и его товарищ Павел Мамаев арестованы за участие в драках. Лайф писал, что 5 декабря Тверской суд столицы продлил срок ареста спортсменов до 8 февраля 2019 года.

Ранее Дзюба уже высказывался относительно скандала вокруг Кокорина и Мамаева. По мнению игрока "Зенита", оправдывать футболистов не нужно, однако его "раздражает, что появилось столько хейтеров и показушников".