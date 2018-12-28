Инвалида из Екатеринбурга снова попросили оплатить проезд собаки-поводыря

Незрячего мужчину из Екатеринбурга снова попросили оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда мужчина возвращался с собрания, где разбирали идентичную ситуацию, случившуюся с инвалидом в другом автобусе.

— Действительно, такой же случай произошёл с незрячим в другом автобусе... Проведём все инструктажи и потом будем проверять, постоянно инспектировать, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы городской администрации.

Напомним, ранее стало известно, что кондуктор одного из автобусов Екатеринбурга угрожал физической расправой незрячему за отказ оплатить проезд собаки-поводыря.