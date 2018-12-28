Город и восемь посёлков остались без света из-за метели на Сахалине

Непогода оставила без электричества жителей девяти населённых пунктов в пяти районах Сахалина, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что обесточены город Углегорск, а также посёлки Восточное, Усково, Яблочное, Ударное, Ольшанка, Поречье, Орлово и Рощино.
Кроме того, без света осталось село Ёлочки в пригороде Южно-Сахалинска, нарушилось энергоснабжение в районе сёл Дальнее и Ключи.
— На утро пятницы остаются повреждёнными 17 линий электропередачи напряжением 6–10 киловатт, — сказала пресс-секретарь "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.
Она добавила, что предприятия жизнеобеспечения и социально значимые объекты получают электричество от дизель-генераторов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени