Город и восемь посёлков остались без света из-за метели на Сахалине

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Город и восемь посёлков остались без света из-за метели на Сахалине

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Красноухов

Непогода оставила без электричества жителей девяти населённых пунктов в пяти районах Сахалина, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что обесточены город Углегорск, а также посёлки Восточное, Усково, Яблочное, Ударное, Ольшанка, Поречье, Орлово и Рощино.

Кроме того, без света осталось село Ёлочки в пригороде Южно-Сахалинска, нарушилось энергоснабжение в районе сёл Дальнее и Ключи.

— На утро пятницы остаются повреждёнными 17 линий электропередачи напряжением 6–10 киловатт, — сказала пресс-секретарь "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

Она добавила, что предприятия жизнеобеспечения и социально значимые объекты получают электричество от дизель-генераторов.

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