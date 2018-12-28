Небо озарила вспышка. Трансформатор взорвался на заводе в Нью-Йорке — видео

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Небо озарила вспышка. Трансформатор взорвался на заводе в Нью-Йорке — видео

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Фото: © Twitter/Darren Rovell

В ночь с 27 на 28 декабря небо над округом Куинс в Нью-Йорке озарила вспышка света. По предварительным данным, причиной стал взрыв трансформатора, принадлежащего компании Consolidated Edison. Об инциденте сообщает ABC News.

Департамент столичной полиции написал в "Твиттере", что ситуация под контролем.

— Вспышки света, которые вы видели, вероятнее всего возникли из-за взрыва трансформатора на заводе Con Ed в Куинсе, — говорится в заявлении.

Позднее представители компании Consolidated Edison подтвердили в "Твиттере", что взрыв произошёл на подстанции в районе Астория. Сейчас устанавливают причину происшествия. Информации о жертвах пока не поступало.

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