Небо озарила вспышка. Трансформатор взорвался на заводе в Нью-Йорке — видео

В ночь с 27 на 28 декабря небо над округом Куинс в Нью-Йорке озарила вспышка света. По предварительным данным, причиной стал взрыв трансформатора, принадлежащего компании Consolidated Edison. Об инциденте сообщает ABC News.

Департамент столичной полиции написал в "Твиттере", что ситуация под контролем.

NYPD says the bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/hJNlyR3W10 pic.twitter.com/ATjPhKfLAW — Breaking News (@BreakingNews) 28 декабря 2018 г.

— Вспышки света, которые вы видели, вероятнее всего возникли из-за взрыва трансформатора на заводе Con Ed в Куинсе, — говорится в заявлении.

Позднее представители компании Consolidated Edison подтвердили в "Твиттере", что взрыв произошёл на подстанции в районе Астория. Сейчас устанавливают причину происшествия. Информации о жертвах пока не поступало.