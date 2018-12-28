Володин назвал число законов, принятых Госдумой за 2018 год

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Володин назвал число законов, принятых Госдумой за 2018 год

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Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В 2018 году нижняя палата парламента приняла 576 законопроектов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что все принятые законы очень важны, поскольку "решают вопросы в разных сферах абсолютно".

Кроме того, депутат подчеркнул, что каждый закон "финансово обеспечен".

Напомним, ранее Володин назвал число законопроектов, принятых Госдумой за все 25 лет работы.

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