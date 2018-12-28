Танцуют все! Макгрегор напоил целый паб в Дублине за свой счёт

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор напоил целый паб в родном Дублине, сообщает издание Irish Mirror.

Отмечается, что Макгрегор раскошелился на напитки для посетителей на сумму около четырёх тысяч евро.

— Он никогда не забывал своих корней, — похвалил звёздного спортсмена совладелец заведения Лиам Флинн.

Он также выступил с опровержением информации, касающейся того, что Макгрегор может выкупить понравившееся ему заведение.

— Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех, — добавил Флинн.

Ранее Лайф писал, что в Ирландии Конор Макгрегор превысил скорость на 54 километра в час, за что был оштрафован и лишён водительских прав на полгода.