В США скончался самый старый ветеран Второй мировой войны

Самый старый ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в США на 113-м году жизни после продолжительной борьбы с пневмонией. Об этом сообщает CNN.

Смерть Ричарда подтвердили члены его семьи. Ветеран собирался отметить свой 113-й день рождения 11 мая 2019 года.

Известно, что он был свидетелем нападения на Пёрл-Харбор, участвовал в битве за Окинаву и других событиях, вошедших в историю.

В 2013 году бывший президент США Барак Обама пригласил Овертона в Белый дом в честь Дня ветеранов и лично отметил его заслуги.