В Челябинске четыре человека отравились угарным газом

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В Челябинске четыре человека отравились угарным газом

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Автомобиль скорой помощи. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Три женщины и ребёнок отравились угарным газом и были госпитализированы в Челябинске.

Как сообщает ТАСС, инцидент случился 27 декабря в 20:30 мск.

Прибывшие оперативные службы установили, что отравление угарным газом произошло из-за работающего бензинового генератора, который был расположен в пристроенном к дому гараже.

По словам медиков, женщины находятся в тяжёлом состоянии, а у 11-летнего мальчика состояние средней тяжести.

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