В Челябинске четыре человека отравились угарным газом

Три женщины и ребёнок отравились угарным газом и были госпитализированы в Челябинске.
Как сообщает ТАСС, инцидент случился 27 декабря в 20:30 мск.
Прибывшие оперативные службы установили, что отравление угарным газом произошло из-за работающего бензинового генератора, который был расположен в пристроенном к дому гараже.
По словам медиков, женщины находятся в тяжёлом состоянии, а у 11-летнего мальчика состояние средней тяжести.
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