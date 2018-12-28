Загадываем желания. Москвичей ждут звездопад и кровавая луна в январе

При благоприятной погоде метеоры можно будет увидеть без специального оптического оборудования.

Московский планетарий в начале 2019 года прогнозирует звездопад и кровавую луну. Своих пиков они достигнут 4 и 21 января. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Начало каждого года знаменуется фейерверком метеорного потока Квадрантиды, который длится с 28 декабря по 12 января. Пик звездопада в этом году придётся на ночь с 3 на 4 января, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящий звездопад станет одним из самых ярких в наступающем году. В ночь на 4 января ожидается до 120 падающих звёзд в час. При хорошей погоде метеоры можно будет увидеть без специального оптического оборудования.

Полное лунное затмение можно будет наблюдать 21 января. Полностью в тень диск Луны уйдёт в 8:12. Без специального оборудования её можно будет увидеть только в случае хорошей погоды, в остальных случаях пригодятся телескопы и бинокли.