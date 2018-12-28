Улыбнитесь, вас снимают. "Окно в город" покажет новогодние гулянья в Москве

Во время новогодних каникул на портале "Окно в город" можно будет увидеть онлайн-трансляцию с праздничных гуляний в центре Москвы.

— Камеры городской системы видеонаблюдения покажут сердце столицы — Красную площадь, а также Манежную и Театральную площади, Лубянку и улицу Кузнецкий Мост, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В объективы камер также попадут площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

Отмечается, что прямые трансляции будут доступны 3–8 января с 12:00 до 22:00.