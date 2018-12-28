Конгресс США опять не смог договориться о бюджете на 2019 год

Сенат и палата представителей закрыли сессию буквально спустя несколько минут после её открытия.

Конгресс Соединённых Штатов Америки не достиг соглашения об окончании шатдауна (приостановки деятельности правительства). Об этом сообщает Politico.

— По сути, 115-й конгресс отказался от попыток снова открыть правительство 27 декабря, сенат и палата представителей закрыли сессию буквально спустя несколько минут после её открытия и оставили политический кризис для разрешения следующему конгрессу, — отмечается в тексте.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться о финансировании стены на американо-мексиканской границе. Множество ведомств США приостановили работу. Речь идёт о Минфине, МВД, Госдепе и других. Приостановка не коснётся Пентагона, Минздрава и Министерства по делам ветеранов, чьё финансирование до конца 2019 года конгресс принял.