Расчёты С-400 отразили удар условного противника в Сибири

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Расчёты С-400 отразили удар условного противника в Сибири

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Фото: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

При выполнении учебно-боевых задач они прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1".

Зенитные ракетные комплексы С-400 ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, отразили авиационный удар условного противника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

По плану учений противник должен был нанести удары с воздуха по объектам инфраструктуры Новосибирской области.

— Дежурные смены расчётов С-400 обнаружили авиацию, совершающую налёт, и поразили "противника" электронными пусками ракет, — говорится в сообщении.

Сообщается, что было уничтожено более 40 различных целей. При выполнении учебно-боевых задач С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1".

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