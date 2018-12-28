Расчёты С-400 отразили удар условного противника в Сибири

Зенитные ракетные комплексы С-400 ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, отразили авиационный удар условного противника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
По плану учений противник должен был нанести удары с воздуха по объектам инфраструктуры Новосибирской области.
— Дежурные смены расчётов С-400 обнаружили авиацию, совершающую налёт, и поразили "противника" электронными пусками ракет, — говорится в сообщении.
Сообщается, что было уничтожено более 40 различных целей. При выполнении учебно-боевых задач С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1".
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