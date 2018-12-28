В Нижнем Новгороде автобус сбил переходивших дорогу людей – видео

В Нижнем Новгороде в результате наезда рейсового автобуса на людей, переходивших дорогу, погиб один человек. Пострадали двое детей.
Сообщается, что инцидент произошёл на улице Сергея Акимова. В районе остановки один из автобусов начал обгон впереди стоящего. При этом водитель не заметил людей, которые в этот момент переходили дорогу. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.
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