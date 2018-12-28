Турция хочет обсудить с Россией использование сирийского воздушного пространства

Делегация из Турецкой Республики, которая направится с визитом в Москву 29 декабря, хочет обсудить с российскими коллегами использование воздушного пространства над Сирией из-за вывода войск Соединённых Штатов Америки из этой страны. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что турецкие политики также обсудят все варианты развития событий и изучат риски при проведении операции к востоку от реки Евфрат против формирований курдов "Силы народной самообороны". Будет рассмотрен и план по уничтожению боевиков ИГИЛ*.

Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик ранее сообщил, что в состав делегации будут входить официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и глава нацразведки Хакан Фидан.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.