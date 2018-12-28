В России продлён период уплаты автомобильных штрафов "со скидкой"

Если копия постановления пришла нарушителю позднее чем через 20 дней, то срок может быть восстановлен.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении периода уплаты автомобильных штрафов "со скидкой" в том случае, если извещение пришло с опозданием. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указывается, что если копия постановления пришла виновному в совершении правонарушения позднее чем через 20 дней, то указанный срок подлежит восстановлению органом, вынесшим постановление.

При этом ходатайствовать об этом должен сам виновный. В настоящее время автолюбители могут оплатить свои штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней.