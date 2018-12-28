В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр находился в 70 километрах южнее столицы провинции Западное Папуа Маноквари.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня, 28 декабря, в индонезийской части острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:03 (06:03 по московскому времени). Эпицентр находился в 70 км к югу от столицы провинции Западное Папуа Маноквари (Индонезия). Очаг землетрясения залегал на глубине 55,6 километра.

Данных о возможных разрушениях и жертвах не поступало. Геослужба отметила зелёный уровень угрозы последствий, означающий малую вероятность жертв и материального ущерба.

22 декабря в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. По последним данным, в результате погибло 429 человек, свыше полутора тысяч получили ранения.