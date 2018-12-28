Прокуратура проверит организацию перевозки детей, пострадавших в ДТП на Алтае

Прокуратура Алтайского края проведёт проверки организации перевозки детей, пострадавших в ДТП. Об этом РИА "Новости" рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.
— Будет проверен порядок организации перевозки детей автомобильным транспортом, оценено состояние дорожного полотна и работа коммунальных служб, — сообщила Антошкина.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП в Зональном районе Алтайского края с участием автобуса и легкового автомобиля, пострадали десять человек, восемь из которых — дети. Шесть из них госпитализированы с травмами средней тяжести.
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