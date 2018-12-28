Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Удмуртии

Водитель "газели" столкнулся с попутным Volvo, после чего она съехала в кювет и увязла в снегу.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузовика в Удмуртии пострадало восемь человек, два из которых госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД региона.

Отмечается, что ДТП произошло на 80-м километре автодороги Елабуга — Пермь в Можгинском районе Удмуртии. Водитель "газели" столкнулся с попутным грузовиком Volvo, после чего маршрутка съехала в кювет и увязла в снегу.

Два человека госпитализированы, шестеро находятся в больнице, но после оказания медпомощи будут отпущены домой.