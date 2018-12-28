Биткоин — провал. Эксперты назвали самые удачные и неудачные вложения года

По словам экономистов, вкладываться в уходящем году лучше всего было в металл палладий.

Эксперты компании "ФинЭкспертиза" рассказали о самых удачных и провальных вложениях в 2018 году. Об этом сообщает "Российская газета".

Основой исследования стали 300 тысяч рублей, которые предлагалось вложить в 14 инвестиционных проектов.

За год покупательная способность указанной суммы уменьшилась на 3,28%. При условии хранения денег дома на них можно было бы купить товаров меньше почти на 10 тысяч.

Больше всего удалось заработать на инвестициях в металл палладий. Сообщается, что инвестиции в этот инструмент принесли 30 588 рублей. Причиной этого стал дефицит металла с учётом роста спроса на него.

Любопытно, что инвестиции в другие металлы потеряли в цене. Так серебро — 15,37%, золото — 5,91%, а платина — 15,16%.

Самым провальным инвестиционным проектом стал биткоин. Инвесторы в эту криптовалюту потеряли 71,15%, что эквивалентно сумме в 213 464 рубля.

Оценили эксперты также и вложения в валюту. Так, инвестиции в евро с учётом хранения дома принесли бы 3150 рублей, а на банковском вкладе — 3841 рубль. Доллар же при хранении в домашних условиях принёс бы заработок 24 тысячи, а на банковском счёте — 26 030 рублей.